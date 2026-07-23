SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Clariant-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,41 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, hätte er nun 118,895 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 7,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 864,96 CHF wert. Damit wäre die Investition 13,50 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Clariant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at