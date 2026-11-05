Clariant Aktie

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WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Frühe Investition 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Clariant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,61 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Clariant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 79,288 Clariant-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Clariant-Aktie auf 10,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 826,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,38 Prozent.

Insgesamt war Clariant zuletzt 3,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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