SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Clariant-Anteile an diesem Tag 17,59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,686 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,31 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Papiers am 15.05.2024 auf 14,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,69 Prozent verringert.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at