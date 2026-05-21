Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Profitable Clariant-Investition?
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren angefallen
Das Clariant-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,96 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Clariant-Aktie investiert hat, hat nun 66,853 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 506,42 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 20.05.2026 auf 7,58 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 49,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Clariant bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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