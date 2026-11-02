COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Langfristige Investition
|
02.11.2026 10:03:52
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COLTENE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades COLTENE-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das COLTENE-Papier 45,25 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,210 COLTENE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der COLTENE-Aktie auf 49,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,95 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,95 Prozent angezogen.
COLTENE war somit zuletzt am Markt 294,49 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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