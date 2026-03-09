COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Investment
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die COLTENE-Aktie an diesem Tag bei 112,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investierten, hätten nun 89,286 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 544,64 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 06.03.2026 auf 50,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,55 Prozent verringert.
COLTENE wurde am Markt mit 304,35 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu COLTENE AG
Aktien in diesem Artikel
|COLTENE AG
|53,60
|-4,29%
