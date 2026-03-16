SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die COLTENE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die COLTENE-Anteile bei 63,61 CHF. Bei einem COLTENE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,572 COLTENE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,12 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 13.03.2026 auf 47,15 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 25,88 Prozent.

Am Markt war COLTENE jüngst 281,46 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at