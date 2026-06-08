SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in COLTENE-Aktien verlieren können.

Das COLTENE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der COLTENE-Anteile betrug an diesem Tag 64,31 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,555 COLTENE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen COLTENE-Anteile wären am 05.06.2026 75,73 CHF wert, da der Schlussstand 48,70 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von COLTENE belief sich zuletzt auf 291,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at