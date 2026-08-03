COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Rentabler COLTENE-Einstieg? 03.08.2026 10:03:45

SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in COLTENE gewesen.

Das COLTENE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,18 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,664 COLTENE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 171,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,28 Prozent verringert.

COLTENE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 292,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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