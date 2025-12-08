SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 77,90 CHF. Bei einem COLTENE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,370 COLTENE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der COLTENE-Aktie auf 52,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 688,06 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,12 Prozent abgenommen.

COLTENE war somit zuletzt am Markt 311,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at