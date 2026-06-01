SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in COLTENE gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der COLTENE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die COLTENE-Aktie bei 129,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in COLTENE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,399 COLTENE-Aktien. Die gehaltenen COLTENE-Aktien wären am 29.05.2026 3 970,59 CHF wert, da der Schlussstand 51,30 CHF betrug. Damit wäre die Investition 60,29 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte COLTENE einen Börsenwert von 306,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at