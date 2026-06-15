COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Frühe Anlage 15.06.2026 10:04:36

SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in COLTENE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der COLTENE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,771 COLTENE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 736,34 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 12.06.2026 auf 49,85 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 26,37 Prozent.

Insgesamt war COLTENE zuletzt 297,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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