COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Rentable COLTENE-Anlage?
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 10 Jahren eingebracht
Am 22.12.2015 wurde das COLTENE-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,84 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 16,711 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 863,97 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 19.12.2025 auf 51,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,60 Prozent verkleinert.
Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 308,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COLTENE AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine COLTENE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in COLTENE von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.11.25