SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in COLTENE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 22.12.2015 wurde das COLTENE-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,84 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 16,711 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 863,97 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 19.12.2025 auf 51,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,60 Prozent verkleinert.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 308,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at