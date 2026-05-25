SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.05.2023 wurde das COLTENE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 13,850 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 706,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,36 Prozent abgenommen.

Am Markt war COLTENE jüngst 304,71 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at