COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Rentable COLTENE-Investition?
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17.08.2026 10:04:12
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die COLTENE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 67,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,749 COLTENE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 47,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 704,28 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 704,28 CHF entspricht einer negativen Performance von 29,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von COLTENE belief sich zuletzt auf 284,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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