SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen COLTENE-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das COLTENE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 150,602 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 45,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 897,59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 31,02 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 273,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at