WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

Lukratives COLTENE-Investment? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in COLTENE-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem COLTENE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,101 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 585,54 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 13.02.2026 auf 55,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,14 Prozent.

COLTENE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 328,93 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

