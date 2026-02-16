COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lukratives COLTENE-Investment?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem COLTENE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,101 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 585,54 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 13.02.2026 auf 55,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,14 Prozent.
COLTENE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 328,93 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|COLTENE AG
|59,60
|-0,67%
