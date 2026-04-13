COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Lukrative COLTENE-Investition? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

COLTENE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die COLTENE-Aktie an diesem Tag bei 62,67 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,956 COLTENE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 808,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,10 Prozent abgenommen.

COLTENE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 302,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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