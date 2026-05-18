SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die COLTENE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das COLTENE-Papier 64,90 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,541 COLTENE-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.05.2026 73,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,85 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 73,73 CHF, was einer negativen Performance von 26,27 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 285,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at