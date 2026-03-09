SPI-Papier Comet-Aktie: Hätte sich eine Investition in Comet von vor einem Jahr rentiert?

Investoren, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.03.2025 wurden Comet-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 235,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Comet-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,425 Comet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (236,80 CHF), wäre das Investment nun 100,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0,55 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Comet zuletzt 1,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at