SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Comet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comet-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Comet-Papier bei 79,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 12,626 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (352,00 CHF), wäre das Investment nun 4 444,44 CHF wert. Mit einer Performance von +344,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Comet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at