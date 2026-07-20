Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Lohnender Comet-Einstieg?
|
20.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comet-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Comet-Papier bei 79,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 12,626 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (352,00 CHF), wäre das Investment nun 4 444,44 CHF wert. Mit einer Performance von +344,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Comet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
10:04
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Decision of the Court of Appeals in the lawsuit against XP Power (EQS Group)
|
17.07.26
|Urteil des Berufungsgerichts im Rechtsstreit mit XP Power (EQS Group)
|
15.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Comet Holding AG – Präsentation Halbjahresergebnisse 2026 (EQS Group)
|
13.07.26
|Comet Holding AG – Presentation of the Half-Year Results 2026 (EQS Group)