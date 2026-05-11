Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Lohnende Comet-Anlage?
|
11.05.2026 10:04:47
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 235,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,425 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 351,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,57 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,57 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Comet betrug jüngst 2,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
11.05.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.05.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|SIX-Handel SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.04.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.04.26