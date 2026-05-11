Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Lohnende Comet-Anlage? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Comet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 235,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,425 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 351,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,57 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,57 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Comet betrug jüngst 2,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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