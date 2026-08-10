Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Performance im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Comet-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Comet-Anteile an diesem Tag bei 311,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,210 Comet-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comet-Anteile wären am 07.08.2026 1 167,90 CHF wert, da der Schlussstand 363,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,79 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Comet belief sich zuletzt auf 2,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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