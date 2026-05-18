SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Comet gewesen.

Die Comet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comet-Aktie bei 221,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Comet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,515 Comet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (340,60 CHF), wäre die Investition nun 1 537,70 CHF wert. Mit einer Performance von +53,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Comet belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at