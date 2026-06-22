Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Investmentbeispiel 22.06.2026 10:04:20

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comet-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,389 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 593,06 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 19.06.2026 auf 427,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 493,06 Prozent gesteigert.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 3,32 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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