SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Comet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Comet-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Anteile betrug an diesem Tag 70,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,421 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 225,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 319,83 CHF wert. Damit wäre die Investition 219,83 Prozent mehr wert.

Am Markt war Comet jüngst 1,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at