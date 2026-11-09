Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Lukratives Comet-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Comet-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Comet-Anteile an diesem Tag 85,65 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 116,754 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (298,00 CHF), wäre das Investment nun 34 792,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 247,93 Prozent gesteigert.
Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 2,32 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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