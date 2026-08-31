Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Investmentbeispiel
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31.08.2026 10:03:47
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Comet-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 227,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Comet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,401 Comet-Aktien. Die gehaltenen Comet-Aktien wären am 28.08.2026 1 505,28 CHF wert, da der Schlussstand 342,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 50,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Comet einen Börsenwert von 2,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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