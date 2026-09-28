Comet Aktie

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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Performance unter der Lupe 28.09.2026 10:03:45

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Comet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Comet-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Comet-Papier bei 201,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, hätte er nun 49,702 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comet-Anteile wären am 25.09.2026 17 713,72 CHF wert, da der Schlussstand 356,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,14 Prozent zugenommen.

Comet war somit zuletzt am Markt 2,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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