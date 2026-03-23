SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Comet-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 215,50 CHF. Bei einem Comet-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,404 Comet-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 777,26 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 20.03.2026 auf 253,80 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comet bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at