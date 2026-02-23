SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 219,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,566 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 301,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 375,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,53 Prozent vermehrt.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 2,34 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at