Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Lukrative Comet-Anlage?
|
01.06.2026 10:04:06
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Comet-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Comet-Papier letztlich bei 219,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 0,455 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (371,20 CHF), wäre das Investment nun 168,88 CHF wert. Damit wäre die Investition 68,88 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Comet belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
10:04
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI startet im Minus (finanzen.at)
|
25.05.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.05.26