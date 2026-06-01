SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comet-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Comet-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Comet-Papier letztlich bei 219,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 0,455 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (371,20 CHF), wäre das Investment nun 168,88 CHF wert. Damit wäre die Investition 68,88 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Comet belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at