Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.05.2025 wurde das Comet-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 217,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Comet-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,956 Comet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 108,46 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 30.04.2026 auf 307,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,08 Prozent.
Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 2,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.04.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.04.26
|SPI-Wert Comet-Aktie: Comet-Dividende gesunken (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
14.04.26
|Ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG stimmt allen Traktanden zu (EQS Group)
|
14.04.26
|Annual Shareholder Meeting of Comet Holding AG approves all agenda items (EQS Group)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im SPI (finanzen.at)
Analysen zu Comet Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comet Holding AG
|344,80
|2,86%