Comet Aktie

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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Langfristige Investition 04.05.2026 10:03:41

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Comet-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.05.2025 wurde das Comet-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 217,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Comet-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,956 Comet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 108,46 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 30.04.2026 auf 307,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,08 Prozent.

Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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