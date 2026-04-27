Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Comet-Investment 27.04.2026 10:03:32

SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Comet-Einstiegs gewesen.

Comet-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, befänden sich nun 15,015 Comet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 304,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 576,58 CHF wert. Mit einer Performance von +357,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Comet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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