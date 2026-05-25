SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Comet-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Comet-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 67,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Comet-Aktie investierten, hätten nun 147,929 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52 100,59 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 22.05.2026 auf 352,20 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 52 100,59 CHF, was einer positiven Performance von 421,01 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Comet einen Börsenwert von 2,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at