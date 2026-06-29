SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comet von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Comet-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 252,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 3,962 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 557,84 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 26.06.2026 auf 393,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,78 Prozent.

Insgesamt war Comet zuletzt 3,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at