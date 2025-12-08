Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Investment
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Comet-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,422 Comet-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 311,24 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 05.12.2025 auf 218,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 211,24 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 1,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
