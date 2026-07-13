SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Comet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Comet-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 257,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,389 Comet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 397,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,79 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 54,79 Prozent.

Der Marktwert von Comet betrug jüngst 3,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at