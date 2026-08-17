SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comet-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Comet-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Comet-Papier an diesem Tag 80,60 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 124,069 Comet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 47 717,12 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 14.08.2026 auf 384,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 377,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comet bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at