Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Investition
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 244,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,410 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 314,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,93 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 28,93 Prozent.
Insgesamt war Comet zuletzt 2,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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