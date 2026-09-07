Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Performance im Blick
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Comet-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 350,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 28,531 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 343,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 791,73 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 2,08 Prozent.
Comet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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