SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Comet-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 256,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Comet-Aktie investierten, hätten nun 3,899 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 931,77 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 09.01.2026 auf 239,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6,82 Prozent vermindert.

Comet wurde am Markt mit 1,86 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

