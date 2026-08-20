Compagnie Financiere Tradition Aktie

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WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Compagnie Financiere Tradition-Investmentbeispiel 20.08.2026 10:03:27

SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.08.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Compagnie Financiere Tradition-Anteile an diesem Tag bei 111,82 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 89,432 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 699,41 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 19.08.2026 auf 265,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136,99 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich jüngst auf 2,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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