SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compagnie Financiere Tradition-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Compagnie Financiere Tradition-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 59,08 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 169,276 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Aktien wären am 06.05.2026 50 951,94 CHF wert, da der Schlussstand 301,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 409,52 Prozent zugenommen.

Compagnie Financiere Tradition wurde am Markt mit 2,28 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at