Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Compagnie Financiere Tradition-Performance 02.07.2026 10:03:41

SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Compagnie Financiere Tradition-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Compagnie Financiere Tradition-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,41 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 17,121 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers auf 302,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 170,61 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 417,06 Prozent.

Jüngst verzeichnete Compagnie Financiere Tradition eine Marktkapitalisierung von 2,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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