Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Performance unter der Lupe
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Compagnie Financiere Tradition-Anteile letztlich bei 62,59 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 1,598 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 421,76 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 26.08.2026 auf 264,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 321,76 Prozent gestiegen.
Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 1,96 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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