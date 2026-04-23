SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Compagnie Financiere Tradition-Papier bei 114,85 CHF. Bei einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,871 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Compagnie Financiere Tradition-Papiers auf 283,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146,84 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Compagnie Financiere Tradition eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at