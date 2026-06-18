SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 123,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 81,301 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 365,85 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 17.06.2026 auf 312,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153,66 Prozent gesteigert.

Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at