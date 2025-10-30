SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compagnie Financiere Tradition-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Compagnie Financiere Tradition-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Compagnie Financiere Tradition-Papier an diesem Tag bei 151,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,660 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,00 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 29.10.2025 auf 303,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100,00 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Compagnie Financiere Tradition betrug jüngst 2,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at