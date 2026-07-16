SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,847 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 271,61 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 15.07.2026 auf 320,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich jüngst auf 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at